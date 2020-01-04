Марина Александрова проводит новогодние каникулы с детьми за границей

Вместе с семьей Марина Александрова отправилась на горнолыжный курорт. Артистка призналась, что ее семилетний сын Андрей и трехлетняя дочь Екатерина встали на лыжи. Также домочадцы вместе прочитали 11 книг и научились стрелять из лука. Звезда отметила, что вместе с детьми попробовала самый вкусный шоколад, а также играла в “карточки на лоб” и монополию. Среди развлечений артистки имелись более активные забавы, например, игры в снежки, прыжки на волнах и пейнтбол.Каникулы Марины Александровой еще не закончились, но она в восторге от того, что уже успело произойти. В комментариях поклонники и коллеги звезды восхитились ее насыщенным отдыхом.