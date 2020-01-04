Полина Диброва раскрыла подробности празднования Нового года

Полина Диброва выразила благодарность всем гостям, которые за три праздничных дня побывали в ее доме. Супруга телеведущего призналась, что они организовали новогоднюю вечеринку на тему советских фильмов. Модель выбрала для себя образ Марфы, а ее супруг был Дедом Морозом. Оказалось, что гостей за все праздничные дни было 60, включая детей, поэтому модель уверена в том, что 2020 год для нее окажется особенно веселым. При этом знаменитость намекнула на усталость, отметив, что ей срочно нужен шезлонг с видом на море. В предновогодний период Полина Диброва также участвовала в корпоративах, посещала вместе с мужем детские утренники детей.Подписчики поинтересовались, не желает ли Полина Диброва отпраздновать что-то в тесном кругу семьи, отправившись в ресторан, на что она ответила, что бывает и такое.