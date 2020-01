Составлен список самых ожидаемых видеоигр 2020 года

Согласно сюжетной линии игры, действие будет проходить в Лондоне после выхода Великобритании из состава ЕС. Ещё одной новинкой с высоким индексом ожидания оказалась игра Ori and Will of the Wisps. Выпуск продукта на рынок запланирован на 11 марта. Оценить игру смогут собственники Xbox One и ПК. Геймерам предложат взять под контроль лесного духа Ори для перемещения по локациям и разрешения разного рода головоломок.В марте для ПК станет доступна игра Half-Life: Alyx. Этот шутер ориентирован на пользователей устройств виртуальной реальности. Игрокам предстоит бороться с оккупацией Земли представителями инопланетной группы «Альянс». Уже 16 апреля геймеры получат возможность купить Cyberpunk 2077. В игре действие будет происходить в Калифорнии. Также в список ожидаемых новинок попали Halo Infinitive, Bloodlines 2 Marvel’s Angers, The Last of US Часть 2, Dying Light 2 и другие.