Эксперты рассказали о главных блюдах на Рождество Христово





7 января православные христиане будут отмечать праздник Рождество Христово. Вечером 6 января торжество уже начинается. Стол необходимо накрывать щедро и подавать основные блюда. Так как в этот день подходит к концу пост, то яства еще должны быть постным. Раньше хозяйки должны были приготовить двенадцать блюд – число апостолов, которые были у Христа на Тайной Вечере. Сейчас традиции упростили и люди подают те блюда, которые употребляет семья.На столе непременно должна быть кутья – кушанье из пшеницы. Иногда главное блюдо варят из ячменя или риса, в которое можно добавить мед, мак, орехи, изюм и даже шоколад. В сочельник можно сделать винегрет, так как блюдо постное и легко готовится. На столе должен стоять взвар – это напиток из сухофруктов, символизирующий живую воду, очищающую тело и душу. Хозяйки пекут много пирогов с разнообразным содержимым, подают вареники, блины, кушанья из фасоли, гороха, варят борщ с сушенными грибами, готовят рыбу, всякие яства из капусты и грибов.