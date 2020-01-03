Марат Башаров будет работать ведущим на шоу Ирины Слуцкой

Многие критики Башарова предсказывали актеру полный закат карьеры в связи с многочисленными скандалами. В действительности артист сумел не просто остаться в шоу-бизнесе, но еще и начать постепенно получать новые интересные предложения. Так, фигуристка Ирина Слуцкая недавно анонсировала на своей страничке в социальной сети Instagram новое ледовое шоу, одним из участников которого станет Марат Башаров. Впрочем, актер выступил не в роли артиста на льду, а будет выполнять функции ведущего.Сообщается, что шоу, которое будет вести Башаров, состоится в Доброграде, где фигуристка уже несколько лет организует масштабные ледовые представления. Сама она, к слову, является продюсером, и также выступает в роли ведущей. При этом, ее шоу-программы считаются одними из самых популярных в России, поэтому для Марата Башарова появление в нем сопоставимо с очередным карьерным успехом.