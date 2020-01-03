АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

В Сети показали «Запорожец» по мотивам мультфильма «Простоквашино»

Народные умельцы из Екатеринбурга создали уникальный «Запорожец», который вызвал большой интерес у пользователей Сети в новогодние праздники. Речь идет об уникальной копии компактного автомобиля, показанного в известном советском мультфильме «Простоквашино».
В Сети показали «Запорожец» по мотивам мультфильма «Простоквашино»

В основу этого проекта положена модель ЗАЗ-965. Для его создания умельцы сделали и без того небольшую машину еще короче. Стоит отметить, что двигатель в данной модели расположен в задней части, что позволило тюнерам убрать ту часть транспорта, в которой находится задний ряд сидений. Благодаря этому решению автомобиль получился настолько крохотным по своим габаритным размерам, что в социальных сетях уже появились шутки о том, что его вполне можно было бы занести в обычную квартиру, как это сделал папа дяди Федора в знаменитом советском мультфильме. Разумеется, после всех этих переделок в салоне «Запорожца» стало довольно мало места, поэтому поместиться тут смогут лишь водитель и один пассажир.

Зато тюнеры сохранили прежний объем багажного отсека автомобиля, а значит, он прекрасно подойдет для поездок по городу, к примеру, за покупками.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров рассказал об отношениях со своими детьми Аполлоном и…
Citroen готовит презентацию автомобиля с перпендикулярной…
Голую Светлану Лободу в клипе «Мира мало» осудили за «пропаганду пошлости и…
В Уфе водитель трамвая высадила пенсионерку в сугроб и…
Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров разочаровала пользователей…
Oppo Find X2: Один из самых интересных флагманов нового года показали на…
Актриса Анна Пескова запрещает дочери смотреть фильмы со своим…
NASA показало уникальный снимок галактического…
Некоторые продукты помогают организму человека бороться с воспалительными…
Huawei выпустила долгожданный ноутбук MateBook D15 Ryzen Edition с процессорами от…
Клюква предотвращает рецидивы инфекции мочевыводящих путей благодаря антиадгезионным…
Александр Васильев показал фанатам, как его родители встречали Новый 1969…
«Новогодний» первенец появился на свет в семье из…
Названы программы по ремонту устройств Apple, действующие в 2020…
Меган Маркл не смогла отказаться от некоторых вредных…
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми…
Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы, где чаще всего ругаются…
На отдыхе в Таиланде Дана Борисова постеснялась предложить Александру Петрову сделать общее…
Житель Тверской области зарезал женщину после новогоднего…
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже 14…
В первые дни Нового года Instagram Яны Рудковской побил все рекорды по…
Елена Корикова очаровала Илью Глинникова: «Он в вас…
Баня, плавание и снежные ванны являются любимыми процедурами Светланы…
Оксана Самойлова улетела рожать четвертого ребенка за…
Lenovo представила портативную АКБ, способную заряжать…
Палеонтологи раскрыли секрет крепких зубов древнего…
Вера Васильева до сих пор не может забыть любимого человека Бориса…
Федор Смолов больше не скрывает свой роман с 17-летней внучкой Бориса…
Строители испортили дорогую сантехнику в таунхаусе Тани…
Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020…
Расшифрованы предсказания Нострадамуса для России на 2020…
Младшая дочь Татьяны Навки не смогла сдержать эмоций после новогоднего выступления…
Hyundai и Kia выпустят электрические версии своих популярных кроссоверов в 2020…
Пожар в Подмосковье унес жизни четырех…
Певица Анна Семенович поправилась до 100…
«И как теперь спать?»: Мини-сериал «Дракула» от телеканала ВВС привёл в ужас…
День святителя Петра: Названы главные приметы на 3 января 2020…
В Пермском крае мужчину жестоко избили в новогодней…
Рубль на торгах ММВБ дорожает относительно доллара и…
Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон…
Просмотреть все новости