В Сети показали «Запорожец» по мотивам мультфильма «Простоквашино»
Народные умельцы из Екатеринбурга создали уникальный «Запорожец», который вызвал большой интерес у пользователей Сети в новогодние праздники. Речь идет об уникальной копии компактного автомобиля, показанного в известном советском мультфильме «Простоквашино».
В основу этого проекта положена модель ЗАЗ-965. Для его создания умельцы сделали и без того небольшую машину еще короче. Стоит отметить, что двигатель в данной модели расположен в задней части, что позволило тюнерам убрать ту часть транспорта, в которой находится задний ряд сидений. Благодаря этому решению автомобиль получился настолько крохотным по своим габаритным размерам, что в социальных сетях уже появились шутки о том, что его вполне можно было бы занести в обычную квартиру, как это сделал папа дяди Федора в знаменитом советском мультфильме. Разумеется, после всех этих переделок в салоне «Запорожца» стало довольно мало места, поэтому поместиться тут смогут лишь водитель и один пассажир.
Зато тюнеры сохранили прежний объем багажного отсека автомобиля, а значит, он прекрасно подойдет для поездок по городу, к примеру, за покупками.
В основу этого проекта положена модель ЗАЗ-965. Для его создания умельцы сделали и без того небольшую машину еще короче. Стоит отметить, что двигатель в данной модели расположен в задней части, что позволило тюнерам убрать ту часть транспорта, в которой находится задний ряд сидений. Благодаря этому решению автомобиль получился настолько крохотным по своим габаритным размерам, что в социальных сетях уже появились шутки о том, что его вполне можно было бы занести в обычную квартиру, как это сделал папа дяди Федора в знаменитом советском мультфильме. Разумеется, после всех этих переделок в салоне «Запорожца» стало довольно мало места, поэтому поместиться тут смогут лишь водитель и один пассажир.
Зато тюнеры сохранили прежний объем багажного отсека автомобиля, а значит, он прекрасно подойдет для поездок по городу, к примеру, за покупками.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:42