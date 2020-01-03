Елена Корикова очаровала Илью Глинникова: «Он в вас влюблён!»

В новогодние праздники Елена Корикова занята работой и гастролирует по городам Российской Федерации со спектаклем «Идеальный свидетель», где актриса играет в паре с коллегой. Недавно знаменитости записали совместное видео для своих фанатов. На кадрах Елена Корикова говорит поздравления, а Илья Глинников обнимает ее и улыбается. Знаменитости демонстрируют наряженную елку и говорят, что не могли не поделиться такой красотой с подписчиками. В комментарии актриса сообщила, что они отыграли спектакль в Пскове.После просмотренного ролика подписчики знаменитостей заговорили о том, что Илья Глинников влюблён в свою коллегу по сцены. Многие пользователи Сети обратили внимание, как актер смотрит на губы Елены Кориковой. Видео уже просмотрели почти 22 тысячи человек.