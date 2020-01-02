Учёные из Индии рассказали об очистке лёгких от токсинов с помощью продуктов питания





Учёные из Индии порекомендовали для очистки лёгких употреблять в пищу тыкву, так как в ней содержится много бета-каротина, эффективно борющегося со свободными радикалами, повышающего устойчивость организма к стрессам, укрепляющего иммунную систему, защищающего от электромагнитного излучения, радиации и отравления продуктами химии. Специалисты подчеркнули: присутствие в рационе человека указанного кормового растения жизненно важно для образования новых клеток, в том числе и во внутренних органах дыхательной системы человека.Не менее важным для очистки лёгких является употребление в пищу апельсинов, богатых витамином С. Следующий из названных индийскими исследователями продуктов – листовые овощи, содержащие большое количество фолиевой кислоты, предотвращающей такие заболевания, как астма, хронический бронхит, эмфизема.В перечень полезных для здоровья лёгких продуктов вошли также фасоль и чечевица, богатые белком, а потому помогающие транспортировать кислород в ткани организма и выводить из него токсины; тёмный шоколад, представляющий собой отличный источник антиоксидантов, противодействующих повреждениям, которые были вызваны окислением клеток тела; чай с имбирём и листьями гуавы с добавлением мёда, убивающим бронхиальные инфекции.