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Ольга Бузова и Давид Манукян показали, что подарили друг другу на Новый год

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян поделились с пользователями Сети информацией о том, что подарили друг другу в самую волшебную ночь.

Ольга Бузова и Давид Манукян показали, что подарили друг другу на Новый год

Этот Новый год Ольга Бузова и Давид Манукян встретили в Куршевеле. Влюбленные посетили уже несколько ресторанов, а также катались на лыжах.

Все, что происходит с ними, Ольга и Давид систематически рассказывают пользователям социальных сетей в своих личных блогах. Так, ранее они сообщали, что Манукян умудрился травмировать себе руку.

Помимо этого, они рассказали, какие подарки преподнесли друг другу. Ольга Бузова отметила, что Давид Манукян подарил ей ювелирное украшение от Cartier. Заветную коробочку Бузова показала в Сети.


Ольга Бузова же подарила своему любимому очки от бренда Gucci. Давид Манукян сразу же их надел и продемонстрировал своим поклонникам. Также Манукян отметил, что будет их носить теперь постоянно, потому что они очень дорогие. Однако Ольга Бузова за кадром сказала, что дело не в том, сколько они стоят, а дорогие, потому что подарила их ему она.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:11

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