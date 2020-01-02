«Будь счастлива»: Максим Галкин поздравил Яну Рудковскую с 45-летием

Максим Галкин оказался в числе тех, кто первым успел поздравить Рудковскую с этой знаменательной датой. Телеведущий пожелал продюсеру процветания, здоровья и успехов. «Будь счастлива», - добавил шоумен. К его словам позднее присоединилась и Олеся Судзиловская. По словам артистки, именинница достойная всего самого лучшего. К слову не забыла поздравить себя с днем рождения и сама Рудковская. Она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram несколько снимков, на которых позирует в роскошном платье в новогоднем интерьере. К слову, за создание этого наряда Рудковская поблагодарила известного ливанского модельера Джорджа Хобейка.В подписи к своим снимкам Рудковская призналась, что чувствует себя совершенно счастливой. Более того, как отметила продюсер, лучшим подарком для нее в этот день стал аншлаг ледового шоу «Золушка» с участием любимого супруга Евгения Плющенко и сына Александра.