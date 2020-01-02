В США на 22-ом году жизни умерла известная рэп-исполнительница Лексия Алиджай





Собеседник издания сообщил, что информацию о смерти артистки якобы подтвердила ее близкая родственница – кузина по имени Рейза Кларк на своей страничке в социальной сети. «Ушла легенда. Если вы были знакомы с ее творчеством или слышали ее песни, вас непременно начнет знобить. Я сейчас так опустошена, что не могу ничего сказать. Моя сестра, у нее был такой большой талант. Ты ушла слишком рано», - приводит издание сообщение Кларк. О причинах смерти исполнительницы пока ничего не сообщается.Стоит отметить, что широкая известность к Лексии Алиджай пришла после того, как она исполнила кавер-версии популярных хитов таких звезд, как Брайсон Тиллер, Дрейк и другие. Чуть более двух лет тому назад Алиджай записала свою первую официальную пластинку под названием Growing pains.