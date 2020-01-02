Продюсер Яна Рудковская рассказала о лучшем подарке на 45-летие

«Самый лучший подарок для меня – это 22 тысячи зрителей на двух шоу «Золушка» с Евгением Плющенко и полностью проданные билеты. Я счастлива, ведь то, чем я занимаюсь, пользуется успехом у зрителей», - написала Рудковская. Свою запись продюсер сопроводила фото в роскошном платье у новогодней елки с шариками в руках.Стоит также отметить, что в ледовом шоу, о котором говорит Рудковская, кроме ее супруга Евгения Плющенко также принимают участие олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Кроме того, в этом же шоу задействован и сын Плющенко и Рудковской Александр, который прекрасно держится перед публикой на коньках, как для своего юного возраста.