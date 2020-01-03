Медики назвали 5 полезных свойств масла какао





Первое из названых медиками полезных свойств масла какао – благотворное воздействие его на сердечно-сосудистую систему человека, а это, в свою очередь, связано с уменьшением риска заполучить инсульт или диабет. Второе, что отметили специалисты, - наличие в данном продукте омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также фитостеролов, обладающих противовоспалительным действием и снижающих уровень вредного холестерина. Третье – это содержание в масле какао флавоноидов и жирных кислот (олеиновой, пальмитиновой и стеариновой), способствующих усилению антиоксидантной активности, благодаря чему организм человека становится защищённым от окислительного стресса, укрепляется иммунная система, поддерживается здоровье сердца и сосудов.Кроме того, масло какао положительным образом влияет на кожу, поэтому оно применятся и наружно. Пятым полезным свойством медики назвали снижение в связи с употреблением данного продукта у человека тяги к шоколаду и другим десертам, которые могут испортить фигуру.