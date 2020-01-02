Российские ученые придумали способ экономии на платежах за воду





Сообщается, что новая система работает с использование ультразвукового оборудования, которое бесконтактно контролирует уровень воды в резервуаре и передает на пульт управления соответствующие данные в автоматическом режиме, позволяя поддерживать заданные параметры. Устройство также способно обеспечить плавный пуск с регулируемой установкой электромоторов насоса, что исключает риск гидравлического удара в трубах. Давно уже известно, что из-за регулярных протечек, возникающих по причине сильной изношенности коммуникаций, муниципальные власти терпят серьезные убытки. В результате все эти потери отражаются на потребителях, поскольку включены в коммунальные платежи. Однако новая разработка пензенских специалистов позволит свести потери воды и электрическая к минимальным значениям.Авторы этого изобретения уже провели аудит объектов водоканала, в рамках которого выяснили, что оптимизация процесса и более точные измерения снизят энергозатраты примерно на 90%. Сегодня же в большинстве российских городов управление насосными станциями осуществляется в обычном ручном режиме.