Российские ученые придумали способ экономии на платежах за воду
Ученые из Пензенского государственного университета придумали новый способ экономии расхода воды и, соответственно, снижения расходов на платежках за этот коммунальных ресурс. Речь об автоматической системе регулировки ее подачи.
Сообщается, что новая система работает с использование ультразвукового оборудования, которое бесконтактно контролирует уровень воды в резервуаре и передает на пульт управления соответствующие данные в автоматическом режиме, позволяя поддерживать заданные параметры. Устройство также способно обеспечить плавный пуск с регулируемой установкой электромоторов насоса, что исключает риск гидравлического удара в трубах. Давно уже известно, что из-за регулярных протечек, возникающих по причине сильной изношенности коммуникаций, муниципальные власти терпят серьезные убытки. В результате все эти потери отражаются на потребителях, поскольку включены в коммунальные платежи. Однако новая разработка пензенских специалистов позволит свести потери воды и электрическая к минимальным значениям.
Авторы этого изобретения уже провели аудит объектов водоканала, в рамках которого выяснили, что оптимизация процесса и более точные измерения снизят энергозатраты примерно на 90%. Сегодня же в большинстве российских городов управление насосными станциями осуществляется в обычном ручном режиме.
Сообщается, что новая система работает с использование ультразвукового оборудования, которое бесконтактно контролирует уровень воды в резервуаре и передает на пульт управления соответствующие данные в автоматическом режиме, позволяя поддерживать заданные параметры. Устройство также способно обеспечить плавный пуск с регулируемой установкой электромоторов насоса, что исключает риск гидравлического удара в трубах. Давно уже известно, что из-за регулярных протечек, возникающих по причине сильной изношенности коммуникаций, муниципальные власти терпят серьезные убытки. В результате все эти потери отражаются на потребителях, поскольку включены в коммунальные платежи. Однако новая разработка пензенских специалистов позволит свести потери воды и электрическая к минимальным значениям.
Авторы этого изобретения уже провели аудит объектов водоканала, в рамках которого выяснили, что оптимизация процесса и более точные измерения снизят энергозатраты примерно на 90%. Сегодня же в большинстве российских городов управление насосными станциями осуществляется в обычном ручном режиме.