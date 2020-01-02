В Telegram появилась функция проверки правописания





Разработчики приложения Telegram сообщили о главных изменениях после крупного обновления 1 января. В их число вошла автоматическая проверка орфографии на основе базы данных, которая будет выделять красным неправильно написанные слова. Таким образом пользователи смогут избежать ошибок в правописании. Стоит отметить, что подобная особенность стала доступной лишь в настольной версии мессенджера. В то же время, владельцы мобильных устройств не остались в стороне благодаря другим интересным функциям.Теперь клиенты смогут отправлять отложенные сообщения, когда получатель подключается к интернету. Но это возможно лишь в том случае, если отправителю разрешено видеть статус пользователя, с которым он переписывается. Необычным также оказалось обновление анимации при прокрутке профилей, переключении диалогов в приложении и пользовании поиском. Просмотреть фотографии определенного юзера теперь стало чрезвычайно удобно: нужно всего лишь потянуть профиль вниз. Наконец, владельцы смартфонов с мессенджерами могут выделять часть текста для копирования или отправки кому-либо другому.