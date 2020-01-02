Названы 5 смертельно опасных зимних забав





Первой зимней забавой, которая может закончиться летальным исходом, специалисты назвали рытьё снежных тоннелей, так как возможен обвал «потолка» на ребёнка, потеря им доступа к кислороду и смерть от удушья. Для того чтобы избежать трагедии, нельзя разрешать детям играть в такие игры без наблюдения со стороны взрослых. Второе – это запуск фейерверков и петард, которые, несмотря на ужесточение правил продажи, продолжают оставаться причиной ожогов, пожаров, выбитых зубов и других травм, вплоть до смертельных. Третье, что выделили эксперты, – это катание на коньках, и речь идёт не только о риске провалиться под лёд на недостаточно замёрзшем водоёме, но и о серьёзных травмах, особенно пальцев, когда один из посетителей катка падает, а другой не останавливается своевременно и задевает лезвием руку упавшего.Четвёртой смертельно опасной зимней забавой назван тюбинг, а пятой – сноуборды и горные лыжи. Во время таких развлечений высок риск получения черепно-мозговой и других травм, которые могут стать причиной летального исхода.