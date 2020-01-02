Названы 5 смертельно опасных зимних забав
Каникулы, а тем более зимние, – это время, когда в разы повышается риск травмирования школьников. Эксперты названы 5 смертельно опасных забав этого сезона, на которые родителям нужно обратить особое внимание и провести с детьми серьёзные беседы на эту тему. Отказываться от таких игр не стоит, но следует проявлять осторожность.
Первой зимней забавой, которая может закончиться летальным исходом, специалисты назвали рытьё снежных тоннелей, так как возможен обвал «потолка» на ребёнка, потеря им доступа к кислороду и смерть от удушья. Для того чтобы избежать трагедии, нельзя разрешать детям играть в такие игры без наблюдения со стороны взрослых. Второе – это запуск фейерверков и петард, которые, несмотря на ужесточение правил продажи, продолжают оставаться причиной ожогов, пожаров, выбитых зубов и других травм, вплоть до смертельных. Третье, что выделили эксперты, – это катание на коньках, и речь идёт не только о риске провалиться под лёд на недостаточно замёрзшем водоёме, но и о серьёзных травмах, особенно пальцев, когда один из посетителей катка падает, а другой не останавливается своевременно и задевает лезвием руку упавшего.
Четвёртой смертельно опасной зимней забавой назван тюбинг, а пятой – сноуборды и горные лыжи. Во время таких развлечений высок риск получения черепно-мозговой и других травм, которые могут стать причиной летального исхода.
Первой зимней забавой, которая может закончиться летальным исходом, специалисты назвали рытьё снежных тоннелей, так как возможен обвал «потолка» на ребёнка, потеря им доступа к кислороду и смерть от удушья. Для того чтобы избежать трагедии, нельзя разрешать детям играть в такие игры без наблюдения со стороны взрослых. Второе – это запуск фейерверков и петард, которые, несмотря на ужесточение правил продажи, продолжают оставаться причиной ожогов, пожаров, выбитых зубов и других травм, вплоть до смертельных. Третье, что выделили эксперты, – это катание на коньках, и речь идёт не только о риске провалиться под лёд на недостаточно замёрзшем водоёме, но и о серьёзных травмах, особенно пальцев, когда один из посетителей катка падает, а другой не останавливается своевременно и задевает лезвием руку упавшего.
Четвёртой смертельно опасной зимней забавой назван тюбинг, а пятой – сноуборды и горные лыжи. Во время таких развлечений высок риск получения черепно-мозговой и других травм, которые могут стать причиной летального исхода.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:14