Эксперты рассказали, как правильно парковать машину в Новый год
В Новый год россияне будут традиционно отдыхать несколько дней подряд, а потому могут позволить себе алкогольные напитки. Из-за этого автомобили будут некоторое время не использоваться, и эксперты рассказали, как правильно парковать машину в дни праздников.
Автолюбителям нужно на Новый год найти для своей машины хорошее место, где она никому не помешает. Следует парковать автомобиль так, чтобы он никоим образом не преграждал проезд другим транспортным средствам и не ограничивал пешеходов. На всякий случай можно оставить под стеклом наклейку с указанным номером телефона. Также нужно учитывать, за несколько дней аккумулятор может разрядиться, а потому машину нужно разместить ближе к дому, чтобы не пришлось нести тяжёлый элемент питания домой для подзарядки издалека. За праздничные дни в ключе зажигания или брелке может сесть батарейка, и тогда не избежать неудобств. Нужно заранее запастись запасными, чтобы не столкнуться с трудностями. Рекомендуется, помимо этого, заранее заправить бак качественным бензином, так как он позволит без проблем завести двигатель после длительного простоя, а вот мыть средство передвижения не следует, поскольку на морозе вода, попавшая в резиновые уплотнители, промёрзнет и не удастся открыть двери.
Лучшая же рекомендация - это записаться во время праздничных дней на плановое техобслуживание. Автомобиль не только пройдёт полную проверку, но и все дни будет находиться под присмотром специалистов.
Автолюбителям нужно на Новый год найти для своей машины хорошее место, где она никому не помешает. Следует парковать автомобиль так, чтобы он никоим образом не преграждал проезд другим транспортным средствам и не ограничивал пешеходов. На всякий случай можно оставить под стеклом наклейку с указанным номером телефона. Также нужно учитывать, за несколько дней аккумулятор может разрядиться, а потому машину нужно разместить ближе к дому, чтобы не пришлось нести тяжёлый элемент питания домой для подзарядки издалека. За праздничные дни в ключе зажигания или брелке может сесть батарейка, и тогда не избежать неудобств. Нужно заранее запастись запасными, чтобы не столкнуться с трудностями. Рекомендуется, помимо этого, заранее заправить бак качественным бензином, так как он позволит без проблем завести двигатель после длительного простоя, а вот мыть средство передвижения не следует, поскольку на морозе вода, попавшая в резиновые уплотнители, промёрзнет и не удастся открыть двери.
Лучшая же рекомендация - это записаться во время праздничных дней на плановое техобслуживание. Автомобиль не только пройдёт полную проверку, но и все дни будет находиться под присмотром специалистов.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:46