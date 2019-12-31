Влад Топалов: "Сегодня - день ужасно раздражающих, поздравительных картинок"

Влад Топалов поздравил своих преданных поклонников с наступающими праздниками. Певец опубликовал снимок, на котором он сидит возле автомобиля, украшенного гирляндами, рядом с ним стоят большие подарочные коробки. Знаменитость одет в темные джинсы и укороченную куртку. Свой образ исполнитель дополнил черно-белым вязаным шарфом. В комментарии к посту в Instagram-аккаунте Влад Топалов написал, что "сегодня - день ужасно раздражающих, поздравительных картинок". Также исполнитель пожелал всем терпения и попросил не присылать ему такие изображения.Многие фанаты согласились со словами Влада Топалова и написали, что не присылают подобные картинки друзьям и близким людям. Также подписчики поздравили исполнителя и его семью с праздником и пожелали ему здоровья, успеха и благополучия. Пост же набрал почти 5 000 лайков.