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Врач Эльмира Каширина назвала наименее вредные для здоровья детей сладости

Врач Эльмира Каширина рассказала о том, как сладости влияют на организм детей. Специалист назвала наименее вредные для здоровья ребенка продукты с содержанием сахара и поделилась советами по их употреблению.
Врач Эльмира Каширина назвала наименее вредные для здоровья детей сладости

В преддверии новогодних праздников родителям стоит знать о том, что сладости неполезны для любого человека, однако для детей это верно в еще большей степени. До 4 лет ребенку вообще запрещается употреблять такую пищу, так как все необходимые углеводы он будет получать из каш, а их избыток быстро приведет к образованию жира. В последствии к таким продуктам нужно относится очень внимательно.

Врач советует в новогоднюю ночь ограничивать детей в употреблении сладкого. Нормой можно назвать небольшой кусок торта или две конфеты и кусочек шоколада. При этом специалист советует давать детям другие сладости. Наименее вредными считаются пастила, мармелад и зефир. Все они должны быть приготовлены на основании агар-агара.

Отдельно стоит отметить сухофрукты. Они могут стать заменой для сладостей из-за своего натурального происхождения и полезных веществ, содержащихся в них. Поэтому родителям стоит с детства приучать детей к сухофруктам, однако при этом нужно консультироваться с врачом по поводу конкретной диеты.

В завершении специалист отметила, что сейчас главная проблема сладостей – их низкое качество. Именно поэтому они крайне нежелательны для детей, даже если они уже старше 4 лет.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:04

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