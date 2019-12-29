Как мать звезды «Дом-2» Насти Ивановой отреагировала на ее маммопластику





Совсем недавно Настя Иванова сделала себе операцию и увеличила грудь до 2,5 размера. Девушка признается, бюст и сейчас у нее болит, и она уже не знает, что ей с этим делать. Все это время ее поддерживает любимый человек - Руслан Мацьолек. Настя рассказывает, избранник считает, что ее пока грудь выглядит неестественно, но ему все равно нравится.Настя Иванова отметила, на самом деле никогда не планировала делать свою грудь больше, но смотрела блоги разных хирургов, а когда ей выпал шанс, то решилась на операцию. Пока ей делали наркоз, и длилась процедура, за дверью все время ждал Руслан. По словам Ивановой, он очень сильно волновался.Также Настя призналась, очень боялась рассказать об операции маме. Родительница отреагировала нормально, но все равно очень сильно волнуется за нее.