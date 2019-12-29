Звезда «Дом-2» Захар Саленко ценой унижений избавился от балласта в лице Яны Шафеевой





Захар Саленко смог окончательно расстаться с Яной Шафеевой. Большинство зрителей отмечают, что очень долго девушка страдала из-за измены парня. Стоит отметить, что для участников «Дом-2» измена - практически обычное дело, а вот Яна Шафеева явно тянула своего любимого человека вниз. Она постоянно устраивала истерики и сильно долго страдала, а в итоге всем их отношениям пришел логический конец.Теперь в социальных сетях говорят о том, что будет делать Яна Шафеева, ведь ее всегда волновали топовые участники. А вот Захару Саленко теперь никто точно не помешает вести разговоры с участниками, тем более, что его постоянно поддерживает Сергей Захарьяш. А вот Татьяна Строкова пока опять осталась без столь желанной должности.