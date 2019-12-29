«Поздравили с Александром друг друга, купили автомобиль!»: Надежда Бабкина спровоцировала слухи о расставании с гражданским мужем Евгением Гором

Надежда Бабкина приобрела себе подарок на Новый год - купила автомобиль люкс класса. Об этом свидетельствует опубликованное фото из автосалона, на котором она запечатлена в компании неизвестного мужчины. Певица заинтриговала поклонников, подписав снимок словами: «Поздравили с Александром друг друга». Таким фото и описанием к нему, Надежда Бабкина спровоцировала появление слухов о расставании со своим гражданским супругом Евгением Гором. Подписчики в комментариях спрашивали певицу, кто этот молодой человек. Некоторые даже называли его «новым мужем» народной артистки. Фанатов очень интересует, какие именно отношения у Бабкиной с этим молодым человеком.Надежду Бабкину и Евгения Гора, который младше певицы на 30 лет, видели вместе на публике на премьере фильма «Одесса» еще в начале осени. Некоторые поклонники полагают, что певица рассталась со своим гражданским мужем спустя 16 лет брака. Однако, кроме опубликованного снимка с незнакомым молодым человеком по имени Александр, иных подтверждений слухов о расставании пары нет.