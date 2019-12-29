В Китае создана самоочищающаяся ручка для предотвращения эпидемий





В начале 2000-х годов власти Китая и других ближайших государств столкнулись с большими проблемами, связанными с массовыми вспышками атипичной пневмонии. Тогда правительство внедрило более серьезные санитарные нормы, которые дали положительный результат, однако нельзя было сказать, что проблема полностью решилась. Именно поэтому ученые и конструкторы начали думать о том, как они могут помочь с предотвращением появления эпидемий.Было создано множество проектов, многие из которых уже давно закрылись, однако один из них все-таки добился успеха. Специалисты Гонконгского университета разработали самоочищающуюся дверную ручку. Она может самостоятельно дезинфицировать собственную поверхность за счет ультрафиолетовых лучей, исходящих из генераторов, расположенных рядом с ней. Также в этом помогает покрытие с использованием тонкого слоя диоксида титана. Его особенность в том, что это вещество является активным катализатором многих химических процессов и приводит к быстрой гибели бактерий.Энергия для работы ультрафиолетовых лучей станет вырабатываться самой дверной ручкой, а именно – ее механическими движениями во время открытия-закрытия двери.