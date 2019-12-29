Названы негативные побочные эффекты употребления шоколада





Шоколад полезен для организма человека благодаря содержанию натуральных веществ, способствующих выработке серотонина, дофамина и триптофана. Эти нейромедиаторы повышают настроение и способствуют пополнению энергетического баланса. Какао улучшает состояние волос и кожи, а антиоксидантные свойства способствуют защите от рака. Диетологи предупреждают, что при употреблении этого лакомства следует придерживаться меры, поскольку избыток может спровоцировать набор веса, повышение сахара в крови и показателей холестерина.Оказалось, что шоколад вызывает привыкание, а из-за наличия соединений аминов происходит расширение сосудов мозга, что приводит к болям. Высокий уровень аргинина провоцирует рост вируса герпеса. Среди побочных эффектов также числятся нарушения сна и кариес.