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«Мы лечились ее любовью»: Константин Эрнст назвал Галину Волчек своей второй матерью

Продюсер и руководитель «Первого канала» Константин Эрнст выступил с речью во время прощания с Галиной Волчек. Он назвал режиссера своей второй матерью и заявил, что она всегда помогала людям: «Мы ходили лечиться ее любовью».
«Мы лечились ее любовью»: Константин Эрнст назвал Галину Волчек своей второй матерью

Во время прощания с Галиной Волчек в «Современнике» на сцену поднимались многие деятели культуры и искусства. Сначала с речью выступил Максим Галкин, после него к микрофону вышел Константин Эрнст. Руководитель «Первого канала» заявил, что режиссер всегда была вовлечена во все детали репетиционного процесса, а также занималась реализацией многих других проектов, но даже это не мешало ей выделять время на близких для нее людей.

По признанию Константина Эрнста, она стала для него второй матерью, ведь всегда была готова помочь и словом, и делом. Продюсер вспомнил о том, что режиссер превратилась в настоящую бабушку для детей Аллы Пугачевы и Максима Галкина. Кроме того, она не забывала и про других малышей. Худрук «Современника» всегда поздравляла детей руководителя «Первого канала».

Также Константин Эрнст отметил, он и многие его друзья ходили в театр для восстановления здоровья. «Мы лечились ее любовью», - констатировал он.

Попрощаться с Галиной Волчек также пришли Максим Галкин, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров. Алла Пугачева не смогла приехать из-за ухудшения самочувствия, у нее неожиданно поднялось давление, и врачи настояли на постельном режиме.

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Культура / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:40

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