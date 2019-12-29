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Клип Nirvana «Smells Like Teen Spirit» набрал на YouTube больше миллиарда просмотров

Видео американской рок-группы Nirvana набрало на YouTube миллиард просмотров. Клип на «Smells Like Teen Spirit», являющуюся главным хитом музыкантов, был размещен на сайте еще летом 2009-го, поэтому для достижения этой отметки ему потребовалось чуть больше 10 лет.
Клип Nirvana «Smells Like Teen Spirit» набрал на YouTube больше миллиарда просмотров

В момент написания новости данный клип Nirvana имеет уже более 1 млрд 4 млн просмотров. Благодаря такому результату видео на «Smells Like Teen Spirit» стало вторым по популярности среди композиций, вышедших еще в 90-е годы прошлого века. Первую позицию сейчас занимает клип на песню Guns N’ Roses «November Rain», на его счету 1 млрд 300 млн просмотров. Тройку замыкает известная композиция группы Cranberries – «Zombies». В настоящий момент ее посмотрели 980 млн человек.

Композиция «Smells Like Teen Spirit» дебютировала в 1991 году и является первым синглом, выпущенным из альбома «Nevermind». Все остальные хиты данной работы вышли уже в следующем году, среди них были: «Come As You Are», «Lithium» и «In Bloom». Данный альбом стал самым успешным в истории коллектива и входит в разные списки лучших пластинок в истории музыки. Тоже самое касается песни «Smells Like Teen Spirit», ставшей главной композицией коллектива и до сих пор являющейся крайне популярной.

Напомним, группа прекратила свое существование в 1994 году после смерти Курта Кобейна. После распада коллектива его барабанщик Дэйв Грол образовал собственный проект Foo Fighters, с которым добился огромного успеха.

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Культура / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:30

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