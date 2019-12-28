Звезда "Дом-2" Илья Яббаров готов потратить 250 тысяч на встречу Нового года





Илья Яббаров хотел отправиться вместе со своими друзьями в Прагу. Однако он переживает, что не сможет полететь из-за съемок. Пока Илья Яббаров только размышляет, как он будет встречать этот Новый год, его бывшая возлюбленная Алена Рапунцель уже определилась. Она вместе с маленьким Богданом полетит во Владивосток. Девушка даже уже выяснила, какие заведения в родном городе сейчас пользуются популярностью.Илья Яббаров же наоборот узнал, сколько будет стоит взять в аренду дом в Подмосковье и накрыть новогодний стол. После сказал, что дешевле будет слетать за границу. Тем не менее, возможно, чтобы сэкономить деньги, Илья Яббаров вообще останется на территории проекта, ведь Анастасия Голд может захотеть шикарную свадьбу.