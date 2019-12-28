АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Звезда "Дом-2" Алексей Безус испортил свидание Милены Безбородовой

Милена Безбородова решила устроить свидание для Алексея Безуса, но в итоге столкнулась с полным безразличем с его стороны. Молодой человек его испортил тем, что не пришел на него.
Звезда "Дом-2" Алексей Безус испортил свидание Милены Безбородовой

После того, как закончился конкурс "Человек года", коллеги по телестройке переживают за Милену Безбородову. Им кажется, что вполне может вернуться "прежняя Безбородова". А после того, что произошло вчера, пользователи социальных сетей согласились - такое вполне возможно. Милена собиралась устроить очередное свидание для Алексея, которое должно было пройти на улице. Она даже операторов позвала, чтобы они запечатлели это событие, но Безус не пришел.

Как выяснилось позже, он был занят. Алексей Безус вместо того, чтобы пойти на встречу со своей девушкой, занялся мытьем головы. Не оценил он того, что Милена старается для обоих и делает все, чтобы их как можно больше показывали в эфире.

Милена же ждала Алексея сначала там, где была назначена встреча, потом на общей кухне, но когда ее нервы не выдержали, то устроила настоящую истерику. Однако Алексею Безусу, видимо, было все равно на ее старания.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Довлатова похудела и устроила фотосессию в…
Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Киевом и Донбассом до конца…
Звезда "Дом-2" Алексей Безус испортил свидание Милены…
Компьютер научили распознавать ложные…
Сушеная гвоздика может избавить от неприятного запаха изо…
«Он пытается запретить мне исполнять все эти хиты»: Юрий Шатунов рассказал о конфликте с Андреем…
"Соскучилась": Пелагея посетила шоу…
"Она хотела бы стать счастливей": Экс-участница "Дома-2" Вика Цатурян переживает после развода с Русланом…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова не теряет надежды стать ведущей…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Артемова занимается с маленькой дочерью по программе для…
В Воркуте мужчина застрял в форточке и замерз…
ВЦИОМ: Россияне называют семью главной ценностью в…
Певца Романа Жукова приняли за пьяного и не пустили на самолет в…
Эксперт Ричард Фицуильямс прогнозирует сокрытие сына Меган Маркл и принца Гарри от…
Максим Траньков заявил о сходстве между подопечными Этери Тутберидзе и "Змеем…
Xiaomi Mi 10 Pro получит оперативную память LPDDR5 и дисплей с соотношением…
Дмитрий Песков признался, что его 5-летняя дочь работает не меньше…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров обнаружил у себя талант…
Мария Федункив рассказала, что запела из-за…
“Хорошенько врезал”: Стас Барецкий прокомментировал драку с сыном Никаса Сафронова Лукой…
Звезда "Дома-2" Татьяна Григорьевская рассказала об опыте…
Психолог рассказал, как извиниться за свое поведение на…
Ольга Бузова снялась в новогоднем выпуске авторской программе "100янов" Юрия…
Участница проекта "Дом-2" Алеся Семеренко облила Виталия Еворовского шампанским на…
Эксперты: Малоподвижный образ жизни во время "ленивых" праздников вреден для…
У безработного футболиста Дмитрия Тарасова нашли сотни штрафов и огромный…
Российские автовладельцы все реже стали ремонтировать авто на…
Экс-участник проекта "План Б" Роман Гриценко подогрел слухи о новом романе страстным поцелуем с Елизаветой…
Елена Малышева поделилась советами, как отметить Новый год без…
"Мой мужчина меня любит и ждет": Мать Рапунцель Татьяна Григорьевская рассказала о личной…
Сотрудники ФСБ помогли потерявшему память жителю Керчи возвратиться…
Ученые их России создали свинцовую «шапочку» для защиты космонавтов от радиации на…
Татьяна Рапунцель: «Вторая беременность Оли была…
В Москве жертвами мошенницы стали родители онкобольных…
Девочка 6 лет из Великобритании спасла свою мать от смерти во время полёта на…
В Крыму ребенок после нападения бойцовской собаки находится в тяжелом…
"Счастлива до дрожи": Ольга Бузова снова подтвердила роман с блогером Давидом…
Компания Huawei готовится выпустить полностью беспроводные наушники…
У звезд "Дома-2" Марины Африкантовой и Романа Капаклы есть брачный…
Ученые назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории…
Просмотреть все новости