Звезда "Дом-2" Алексей Безус испортил свидание Милены Безбородовой





После того, как закончился конкурс "Человек года", коллеги по телестройке переживают за Милену Безбородову. Им кажется, что вполне может вернуться "прежняя Безбородова". А после того, что произошло вчера, пользователи социальных сетей согласились - такое вполне возможно. Милена собиралась устроить очередное свидание для Алексея, которое должно было пройти на улице. Она даже операторов позвала, чтобы они запечатлели это событие, но Безус не пришел.Как выяснилось позже, он был занят. Алексей Безус вместо того, чтобы пойти на встречу со своей девушкой, занялся мытьем головы. Не оценил он того, что Милена старается для обоих и делает все, чтобы их как можно больше показывали в эфире.Милена же ждала Алексея сначала там, где была назначена встреча, потом на общей кухне, но когда ее нервы не выдержали, то устроила настоящую истерику. Однако Алексею Безусу, видимо, было все равно на ее старания.