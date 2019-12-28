Милана Тюльпанова похвалила пресс своего бывшего мужа Александра Кержакова

На вопрос о наиболее сексуальной части тела бывшего партнера Тюльпанова сообщила, что её экс-супруг имел весьма красивый пресс. Знаменитость призналась, ей хорошо запомнилась данная часть тела Кержакова., - пояснила Милана Тюльпанова во время интервью для wday.ru.На вопрос о том, какую часть собственного тела она считает наиболее привлекательной для противоположного пола, знаменитость обратила внимание на шею. Тюльпанова также отметила свои тонкие и узкие ключицы.