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Киберэксперты предрекли холодную войну уже в 2020 году

Киберэксперты компании Check Point опубликовали доклад, посвященный перспективам безопасности в Сети. Аналитики предрекли миру новую холодную войну уже в 2020 году, однако она будет разворачиваться в интернете.
Киберэксперты предрекли холодную войну уже в 2020 году

По словам экспертов, именно в Сети произойдут основные столкновения между государствами. Главной частью новой холодной войны станут предстоящие выборы в США. Во время них американские политики и заинтересованные внешние игроки захотят повлиять на исход политической гонки и склонить чащу весов в сторону более удобного для себя кандидата. Также политическое противостояние между странами начнется и в других областях. Они будут совершать атаки на объекты инфраструктуры, коммунальные предприятия и системы безопасности.

Обычным людям при этом не стоит забывать о том, что они также являются целью интернет-злоумышленников. Последние продолжат атаки на простых пользователей с помощью вирусов-вымогателей и фишинговых мероприятий. Последние представляют собой рассылку опасных файлов или ссылок посредством социальных сетей, электронной почты, мессенджеров и даже SMS. Именно поэтому интернет-пользователям стоит быть внимательными и не переходить по таким сообщениям от неизвестных адресатов.

Также киберэксперты считают, что атаки через Сеть станут средством конкуренции между крупными компаниями, ведь они заинтересованы в том, чтобы их конкуренты показали себя как ненадежные.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:37

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