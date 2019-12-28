Киберэксперты предрекли холодную войну уже в 2020 году





По словам экспертов, именно в Сети произойдут основные столкновения между государствами. Главной частью новой холодной войны станут предстоящие выборы в США. Во время них американские политики и заинтересованные внешние игроки захотят повлиять на исход политической гонки и склонить чащу весов в сторону более удобного для себя кандидата. Также политическое противостояние между странами начнется и в других областях. Они будут совершать атаки на объекты инфраструктуры, коммунальные предприятия и системы безопасности.Обычным людям при этом не стоит забывать о том, что они также являются целью интернет-злоумышленников. Последние продолжат атаки на простых пользователей с помощью вирусов-вымогателей и фишинговых мероприятий. Последние представляют собой рассылку опасных файлов или ссылок посредством социальных сетей, электронной почты, мессенджеров и даже SMS. Именно поэтому интернет-пользователям стоит быть внимательными и не переходить по таким сообщениям от неизвестных адресатов.Также киберэксперты считают, что атаки через Сеть станут средством конкуренции между крупными компаниями, ведь они заинтересованы в том, чтобы их конкуренты показали себя как ненадежные.