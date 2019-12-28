Эксперт Ричард Фицуильямс прогнозирует сокрытие сына Меган Маркл и принца Гарри от общественности

Невзирая на то, что большое количество людей выражает надежду на появление мальчика во время какого-нибудь мероприятия в 2020 году, подобное может не произойти. Ричард Фицуильямс подчеркнул, Меган Маркл и принц Гарри, скорее всего, предпочтут рассмотреть вопрос о долгосрочной перспективе защиты частной жизни наследника. Не исключено, что супруги примут решение отправиться в США., - считает королевский эксперт.По мнению Ричарда Фицуильямса, отправка в США имеет возможность несколько оживить настроение Маркл и принца Гарри, а также напомнит о внесённом ими вкладе в общество. Нельзя исключить, что в дальнейшем они переедут в эту страну. Эксперт подчеркивает, решение обосноваться за пределами Великобритании повлечёт за собой довольно большие расходы на поддержание безопасности и вызовет ряд вопросов касательно обучения Арчи.