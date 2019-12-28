Сотрудники ФСБ помогли потерявшему память жителю Керчи возвратиться домой





Житель Керчи сообщил, что не может вспомнить своё имя и место проживания. При этом он собирался пройти на территорию, которая находится под действием суверенитета Украины. На период установления личности пожилого человека разместили в пределах расположенного по месту административного строения.Как сообщили работники погрануправления ФСБ РФ по Крыму, мужчина был объявлен в розыск родственниками. Удалось установить, что его место постоянного проживания находится в муниципалитете Керчь. Потерявшего память мужчину с места его обнаружения забрали ближайшие родственники. Теперь потерявшийся пенсионер сможет встретить Новый год у себя дома в кругу семьи.