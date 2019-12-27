«Фелинотерапия»: Учёные из Великобритании назвали лучшие породы кошек для лечения человеческих болезней





Так, самыми «антистрессовыми» породами оказались персидские коты, бирманские и шиншиллы. Отмечается, что чем пушистее и длинношёрстнее «хвостатый доктор», тем лучше он справляется с расстройством работы нервной системы своего хозяина. Сиамские кошки оказывают благоприятное воздействие на микроклимат в доме. Специалисты сравнили данный эффект с таковым кварцевых ламп. Представители этой породы устраняют в жилище микробы, а потому домочадцы реже болеют ОРВИ.Если у человека имеется сердечно-сосудистое заболевание, научные сотрудники расположенного в Великобритании Национального университета лечебных методов воздействия советуют завести кота со средней длиной шерсти. Лучшими «мурлыкающими кардиологами» в этом плане названы американский бобтейл и абиссинская кошка. Если у питомца очень короткая шерсть или вовсе отсутствует, он неплохо справляется с заболеваниями выделительной и пищеварительной систем своего хозяина.Учёные подчеркнули, любая кошка наделена целительными способностями, но в различной степени. Ежедневное общение с «мурлыками» считается эффективной профилактикой рака. Однако следует помнить: фелинотерапия (кошкотерапия) не заменяет полноценного лечения специалиста узкого профиля, а потому при наличии симптомов определённого заболевания следует в первую очередь обратиться за консультацией к врачу.