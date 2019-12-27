Эксперты прогнозируют укрепление рубля на фоне спокойствия рынков валют





Вероятно, на биржах сохранится некоторая активность, однако она не будет очень заметной. Большое количество сегментов торгов остаются в «спокойном» режиме. Ситуация складывается положительно для российского рубля. Валюта смогла укрепиться на планке несколько выше 62 рублей за $1. В соответствии с обновлением о локальных рекордах котировок повлиять на ситуацию удалось благодаря соединению внутренних и внешних факторов. Специалисты контролируют положение на рынке валют и продаже важных ресурсов.Высокое значение для ситуации с рублём имеет стоимость нефти. В настоящее время марка Brent показала рост, превысив отметку $66 за бочку. Такая реакция рынка последовала за новостями из США и КНР. При этом косвенно повлияла подготовка меры ОПЕК+, что подразумевает ввод определённых ограничений на добычу нефти с 2020 года. В длительной перспективе важно брать в расчет торговое противостояние КНР и США.На финансовых рынках количество рисковых операция изменилось в большую сторону после появления надежды на урегулирование отношений стран. На этом фоне востребованность рубля является очевидным фактором, поскольку РФ стабилизировала экономику. В конце декабря наступает время налоговых отчислений. Согласно прогнозам аналитиков, стоит ожидать поступлений в размере свыше 1 трлн рублей за период 25-30 декабря. В скором времени цена рубля может несколько вырасти.