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Курс валют на 27.12.2019

Эксперты прогнозируют укрепление рубля на фоне спокойствия рынков валют

Эксперты отмечают положительную ситуацию на финансовом рынке и прогнозируют укрепление рубля. В ЕС и США после католического Рождества на многих площадках вводят специальные каникулы.
Эксперты прогнозируют укрепление рубля на фоне спокойствия рынков валют

Вероятно, на биржах сохранится некоторая активность, однако она не будет очень заметной. Большое количество сегментов торгов остаются в «спокойном» режиме. Ситуация складывается положительно для российского рубля. Валюта смогла укрепиться на планке несколько выше 62 рублей за $1. В соответствии с обновлением о локальных рекордах котировок повлиять на ситуацию удалось благодаря соединению внутренних и внешних факторов. Специалисты контролируют положение на рынке валют и продаже важных ресурсов.

Высокое значение для ситуации с рублём имеет стоимость нефти. В настоящее время марка Brent показала рост, превысив отметку $66 за бочку. Такая реакция рынка последовала за новостями из США и КНР. При этом косвенно повлияла подготовка меры ОПЕК+, что подразумевает ввод определённых ограничений на добычу нефти с 2020 года. В длительной перспективе важно брать в расчет торговое противостояние КНР и США.

На финансовых рынках количество рисковых операция изменилось в большую сторону после появления надежды на урегулирование отношений стран. На этом фоне востребованность рубля является очевидным фактором, поскольку РФ стабилизировала экономику. В конце декабря наступает время налоговых отчислений. Согласно прогнозам аналитиков, стоит ожидать поступлений в размере свыше 1 трлн рублей за период 25-30 декабря. В скором времени цена рубля может несколько вырасти.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:35

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