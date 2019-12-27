Космонавты встретят Новый год на МКС возле искусственной ёлки в костюмах и красных колпаках





До Нового года осталось несколько дней. В связи с этим все люди активно планируют, как отметить этот праздник, какие блюда приготовить на праздничный стол и какие выбрать подарки для родных и близких. Космонавты, в данное время пребывающие на МКС, также распланировали торжество. Они рассчитывают нарядить искусственную елку, переодеться в праздничные костюмы и надеть красные колпаки. Так как международная космическая станция движется со скоростью больше 7,5 километров за секунду, пересекая часовые пояса, теоретически космонавты имеют возможность встречать Новый год не один раз, а целых 16. Но все же экипаж ориентируется на гринвичское время, по которому и будет отмечать праздник.Астронавты из России, США и Италии по давней традиции будут смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Особый интерес к этой картине проявляют иностранцы. Специально для новогоднего застолья космонавтам доставят маслины, фисташки, яблоки, шоколад и цитрусовые. Выходным днём для обитателей космической станции будет только 1 января, а после они снова приступят к работе.