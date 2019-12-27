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Учёные сообщили, как бороться с сонливостью в зимний период

Учёные рассказали, как побороть сезонную сонливость по утрам. Для этого специалисты рекомендуют дольше спать.

На биоритмы человека влияет множество окружающих факторов, но в первую очередь солнечный свет. Он влияет на выработку мелатонина, регулятора циркадного ритма «гормона сна». Изменение концентрации этого вещества в организме имеет заметный суточный ритм, как правило повышенное его содержание наблюдается в течение ночи и низкий - днём. Соответственно, зимой больше хочется спать за счёт более короткого светового дня. Так как в холодный период засыпать и просыпаться приходиться чаще всего в тёмное время суток, биологические часы «сбиваются». Специалисты называют это явление «социальным джетлагом» - состояние, схожее с тем, что испытывают путешественники при смене часовых поясов, только вместо перелётов человека выбивает из колеи ранний подъём на работу.

Хронобиологи советуют, по возможности, смещать начало рабочего дня хотя бы на час вперёд. В качестве примера они приводят британскую школу, которая, сместив начало занятий с 8:50 до 10:00, смогла тут же получить видимый результат в виде улучшения успеваемости и сокращения пропусков. Если же расписание дня возможности поменять нет, нужно попытаться максимум утренних дел перенести на вечер, например, собраться с вечера, найти быстро готовящуюся пищу для завтрака. Таким образом можно немного удлинить утренний сон.

В случае, если вставать рано - это неизменная необходимость, можно задуматься о приобретении «симулятора рассвета». Данный прибор выполняет роль будильника и в течение часа постепенно увеличивает яркость. Организмом это воспринимается как солнечный свет, и вставать по утрам становится намного проще. Также рекомендуется не забывать об общих правилах здорового сна: засыпать и просыпаться в одно и то же время, проветривать спальню на ночь, убирать источники света и звука, откладывать гаджеты за какое-то время до сна.

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Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 21:03

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