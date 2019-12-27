Учёные сообщили, как бороться с сонливостью в зимний период





На биоритмы человека влияет множество окружающих факторов, но в первую очередь солнечный свет. Он влияет на выработку мелатонина, регулятора циркадного ритма «гормона сна». Изменение концентрации этого вещества в организме имеет заметный суточный ритм, как правило повышенное его содержание наблюдается в течение ночи и низкий - днём. Соответственно, зимой больше хочется спать за счёт более короткого светового дня. Так как в холодный период засыпать и просыпаться приходиться чаще всего в тёмное время суток, биологические часы «сбиваются». Специалисты называют это явление «социальным джетлагом» - состояние, схожее с тем, что испытывают путешественники при смене часовых поясов, только вместо перелётов человека выбивает из колеи ранний подъём на работу.Хронобиологи советуют, по возможности, смещать начало рабочего дня хотя бы на час вперёд. В качестве примера они приводят британскую школу, которая, сместив начало занятий с 8:50 до 10:00, смогла тут же получить видимый результат в виде улучшения успеваемости и сокращения пропусков. Если же расписание дня возможности поменять нет, нужно попытаться максимум утренних дел перенести на вечер, например, собраться с вечера, найти быстро готовящуюся пищу для завтрака. Таким образом можно немного удлинить утренний сон.В случае, если вставать рано - это неизменная необходимость, можно задуматься о приобретении «симулятора рассвета». Данный прибор выполняет роль будильника и в течение часа постепенно увеличивает яркость. Организмом это воспринимается как солнечный свет, и вставать по утрам становится намного проще. Также рекомендуется не забывать об общих правилах здорового сна: засыпать и просыпаться в одно и то же время, проветривать спальню на ночь, убирать источники света и звука, откладывать гаджеты за какое-то время до сна.