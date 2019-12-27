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Участница "Дом-2" Алеся Семеренко плеснула шампанским в лицо Виталию Еворовскому

Участница скандального телевизионного реалити шоу «Дом-2» Алеся Семеренко не на шутку разозлилась. После того, как она рассталась с Виталием Еворовским, Алеся вспылила, и услышав о Сергее Захарьяше, плеснула ему в лицо шампанским.
Участница "Дом-2" Алеся Семеренко плеснула шампанским в лицо Виталию Еворовскому

Алеся Семеренко пыталась построить на проекте отношения с молодым человеком, которого давно знает. Но в итоге любовь с Виталием Еворовским не сложилась. Ей не нравилось, что молодой человек ведет себя чрезмерно навязчиво, и у него проблемы с чувством юмора. Все свое свободное время Алеся Семеренко в основном проводила с Сергеем Захарьяшом.

Возможно, Виталию Еворовскому такое отношение к нему со стороны красотки надоело, и он отправился в отель без камер с Анной Левченко. По возвращению молодой человек сказал, что Анна ему симпатична. Подобное не понравилось Алесе Семеренко, и на Лобном она сказала, что расстается с Еворовским. Наедине Алеся попыталась объяснить Виталию, почему она приняла подобное решение.

Семеренко сказала, что думала, у них может что-то получиться, но Виталий вместо того, чтобы сконцентрировать свое внимание на одной представительнице прекрасного пола ходит на свидания с другими девушками. На это Еворовский ответил, что Алеся и сама все свое время проводит с Сергеем Захарьяшом. После упоминания о последнем, она не выдержала и плеснула Виталию в лицо шампанским.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:56

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