В Сети показали уникальный гибрид автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ «Буханка»
Созданный российскими энтузиастами тюнинг-проект активно обсуждают в социальных сетях. Умельцам удалось скрестить стразу три автомобиля: внедорожник ГАЗ-69, грузовик ГАЗ-52 и фургон УАЗ-452 «Буханка».
В одном из сообществ в социальной сети недавно появились фотографии уникального автомобиля-гибрида, который был создан путем смешения сразу трех машин-доноров. Этот гибрид внешне чем-то напоминает старинный внедорожник середины прошлого столетия. Машина создана с использованием частей кузова от двух моделей Горьковского и одной модели Ульяновского автозаводов. Причем, совместить эти части авторам проекта удалось настолько успешно, что они выглядят вполне целостно. На новый внедорожник также установили оригинальный обвес, добавили более широкие колесные арки и массивный кенгурятник спереди с установленными на него дополнительными фонарями. Появилась в машине и новая оптика вместе с крупными колесными дисками, которые обуты во внедорожные покрышки. Наконец, выделяется гибрид и за счет широких металлических порогов, увеличенного дорожного просвета. Последнее, к слову, стало возможным благодаря использованию в этом уникальном автомобиле гидравлической подвески.
На крыше умельцы установили рейлинги с запаской. А вот о том, что установлено под крышкой капота этого чуда техники, авторы проекта не сообщили. Как бы там ни было, но внешний вид данного автомобиля удивил многих пользователей, которые высоко оценили точность сборки и лаконичность получившегося дизайна.
В одном из сообществ в социальной сети недавно появились фотографии уникального автомобиля-гибрида, который был создан путем смешения сразу трех машин-доноров. Этот гибрид внешне чем-то напоминает старинный внедорожник середины прошлого столетия. Машина создана с использованием частей кузова от двух моделей Горьковского и одной модели Ульяновского автозаводов. Причем, совместить эти части авторам проекта удалось настолько успешно, что они выглядят вполне целостно. На новый внедорожник также установили оригинальный обвес, добавили более широкие колесные арки и массивный кенгурятник спереди с установленными на него дополнительными фонарями. Появилась в машине и новая оптика вместе с крупными колесными дисками, которые обуты во внедорожные покрышки. Наконец, выделяется гибрид и за счет широких металлических порогов, увеличенного дорожного просвета. Последнее, к слову, стало возможным благодаря использованию в этом уникальном автомобиле гидравлической подвески.
На крыше умельцы установили рейлинги с запаской. А вот о том, что установлено под крышкой капота этого чуда техники, авторы проекта не сообщили. Как бы там ни было, но внешний вид данного автомобиля удивил многих пользователей, которые высоко оценили точность сборки и лаконичность получившегося дизайна.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:57