АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 68.41 USD 61.72
Курс валют на 26.12.2019

В Сети показали уникальный гибрид автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ «Буханка»

Созданный российскими энтузиастами тюнинг-проект активно обсуждают в социальных сетях. Умельцам удалось скрестить стразу три автомобиля: внедорожник ГАЗ-69, грузовик ГАЗ-52 и фургон УАЗ-452 «Буханка».
В Сети показали уникальный гибрид автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ «Буханка»

В одном из сообществ в социальной сети недавно появились фотографии уникального автомобиля-гибрида, который был создан путем смешения сразу трех машин-доноров. Этот гибрид внешне чем-то напоминает старинный внедорожник середины прошлого столетия. Машина создана с использованием частей кузова от двух моделей Горьковского и одной модели Ульяновского автозаводов. Причем, совместить эти части авторам проекта удалось настолько успешно, что они выглядят вполне целостно. На новый внедорожник также установили оригинальный обвес, добавили более широкие колесные арки и массивный кенгурятник спереди с установленными на него дополнительными фонарями. Появилась в машине и новая оптика вместе с крупными колесными дисками, которые обуты во внедорожные покрышки. Наконец, выделяется гибрид и за счет широких металлических порогов, увеличенного дорожного просвета. Последнее, к слову, стало возможным благодаря использованию в этом уникальном автомобиле гидравлической подвески.

На крыше умельцы установили рейлинги с запаской. А вот о том, что установлено под крышкой капота этого чуда техники, авторы проекта не сообщили. Как бы там ни было, но внешний вид данного автомобиля удивил многих пользователей, которые высоко оценили точность сборки и лаконичность получившегося дизайна.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали уникальный гибрид автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ…
«Малахов обидел многих известных людей»: Андрей Разин поддержал Евгения…
Электромобили Tesla оснастили своей музыкальной…
Михаил Боярский вспомнил о трагической смерти…
«Не понимаю, в чем я провинилась»: Крестная сына Фриске Ольга Орлова рассказала о конфликте с…
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку…
MASH: У Галины Волчек в больнице развилась атрофия…
«Вынуждена поправить тебя уже в третий раз»: Яна Рудковская обиделась на Собчак за заявления о работе в маникюрном…
Лера Кудрявцева: "Экс-супруге Никиты Зайцева нужно пройти…
Блогер Давид Манукян устроил Ольге Бузовой публичную сцену ревности в…
Российские ученые заканчивают тесты оборудования для геологоразведки…
Новый выпуск шоу Ксении Собчак стал самым провальным за всю историю существования ее…
Мария Миронова рассказала о пережитых эстремальных…
Марина Африкантова, Розалия Райсон и Ольга Рапунцель высмеяли привычку Саши Черно сильно обливать себя…
В РФ появились самые доступные версии Audi…
Нина Кирсо встретилась с Владимиром Зеленским незадолго до…
В «Одноклассниках» появился определитель номера…
"Во втором классе попросила крем для увеличения груди": Анастасия Костенко рассказала о своих желаниях для Деда…
Эвелина Блёданс и Александр Ревва поздравили Михаила Боярского с…
Поклонники раскритиковали звезду"Дома-2" Ирину Агибалову за подтяжку лица и некрасивую…
Появился список смартфонов Xiaomi с Android…
"Папа — вожак нашей стаи": Елизавета Боярская поздравила отца Михаила Боярского с…
Эволюция мозга привела к появлению у человека…
В Подмосковье в лесу в спортивной сумке нашли человеческие…
Михалкова из «Уральских пельменей» показала поклонникам свой свадебный…
Экс-участники Валерий Блюменкранц, Анна Брянская и Виктор Литвинов вернулись на…
Авто марки Hyundai станут доступны по подписке для всех крупных городов…
Модель Playboy Мария Лиман потеряла слух после перелета в…
Названы 5 преимуществ для здоровья от употребления продуктов с…
Экс-участница "Дом-2" Вика Цатурян: "Любовница отца подкупала…
"О трех годах семейной жизни не жалею нисколько": Пелагея подтвердила развод с супругом Иваном…
Михаил Боярский сравнил журналистов с паразитами, давящими…
В США начались разработки тактики возможной кибервойны с…
Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур повторил первое свидание для Юли …
Михаил Боярский отметит 70-летний юбилей на…
Oppo представила самый тонкий смартфон с поддержкой 5G - Reno…
«Сидела и плакала»: Елена Малышева призналась, что тяжело переносит…
Медики назвали шесть частых ошибок, совершаемых при приеме…
Ninebot анонсировала выпуск смарт-скутеров с разгоном до 100…
Realme X50 5G уступил в вопросе дизайна смартфону Redmi…
Просмотреть все новости