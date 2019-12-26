Названы 5 преимуществ для здоровья от употребления продуктов с магнием





Недостаток магния в рационе может привести к различным проблемами со здоровьем, среди которых диабет 2 типа, а также ишемическая болезнь сердца. Соответственно, первыми пунктами в списке преимуществ отмечены улучшение состояния сосудистой системы и снижение риска опасного заболевания из-за появления сопротивления к инсулину. Ученые выявили, что высокий уровень потребления магния имеет отношение к 23-процентному понижению риска диабета.Еще одним преимуществом поддержания нормального уровня потребления магния является предотвращение депрессии. Поскольку магний имеет большое значение в вопросе контроля эмоционального состояния и функций мозга, дефицит элемента повышает риск психических расстройств. В комплексе с витамином В6 он помогает эффективно противостоять стрессу.Магний полезен в вопросе противодействия воспалениям, а также позволяет добиться омоложения организма. Последнее достигается благодаря контролю процесса синтеза коллагена, ответственного за прочность и гибкость соединительных тканей и кожи. При недостатке магний могут появляться морщины. Магний можно получить благодаря добавлению в рацион тёмного шоколада, сухофруктов, бананов, рыбы, листовой зелени, бурых водорослей, бобовых и других продуктов. Также он в небольших количествах попадает в организм с водой.