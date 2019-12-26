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Татьяна Брухунова: "Я много лет не ем по ночам, поэтому 31-го декабря ужинаю в привычные 19:00"

Татьяна Брухунова решила узнать у своих подписчиков в Instagram, какое блюдо является главным на их новогоднем столе. Также молодая помощница Евгения Петросяна рассказала, что уже много лет не ест по ночам, поэтому 31-го декабря ужинает в привычные 19:00.
Татьяна Брухунова: "Я много лет не ем по ночам, поэтому 31-го декабря ужинаю в привычные 19:00"

Перед Новым годом Татьяна Брухунова решила отправиться в Мюнхен, чтобы отдохнуть. Недавно знаменитость опубликовала фотографию, на которой запечатлена тарелка с морепродуктами. В комментарии к публикации в Instagram помощница известного юмориста решила пообщаться со своими преданными поклонниками и узнать, какое блюдо они считают "королем" своего праздничного стола. Также Татьяна Брухунова сообщила, что уже довольно давно не ест по ночам, поэтому 31-го декабря она ужинает в 19:00. При этом молодая помощница Евгения Петросяна отметила, что после боя курантов она позволяет себе кушать разные "вкусняшки вроде мандаринов и шоколада".

Подписчики поддержали Татьяну Брухунову и написали, что тоже придерживаются минимализма на новогодние праздники. Также некоторые сообщили, что позволяют себе 31-го декабря отклониться от диеты. Многие поделились рецептами и названиями блюд, которые всегда находятся на их столе в новогоднюю ночь.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38

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