Дочь Иосифа Пригожина Даная из "Дом-2" сильно похудела





Когда Даная переступила порог телестройки и рассказала свою историю, то она затронула многих телезрителей. Девушка рассказала, что всегда мечтала о карьере в шоу-бизнесе, но в итоге родной отец Иосиф Пригожин отказался ей помогать. Он хорошо принял чужих детей, но о родной дочери забыл.В итоге Даная пробыла на шоу всего один день и ушла. Она любыми способами пыталась привлечь к себе внимание отца и даже участвовала в программе похудения от «СтарХит».Однако сейчас Данаю совсем не узнать. Она очень сильно похудела. Девушка рассказала, что всему стимул любовь, и для того, чтобы начать хорошо выглядеть, достаточно лишь влюбиться. Говорят, что и с папой у Данаи отношения все-таки наладились.