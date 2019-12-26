Дочь Иосифа Пригожина Даная из "Дом-2" сильно похудела
Большинство запомнили дочь Иосифа Пригожина Данаю, потому что она неоднократно жаловалась, что ее папа не воспринимает ее и не хочет ни в чем ей помогать. С этой целью она даже приходила на проект «Дом-2» и там рассказывала о своей семейной драме. Сейчас же Даная может похвастаться тем, что сильно похудела, а ее отношения с отцом наладились.
Когда Даная переступила порог телестройки и рассказала свою историю, то она затронула многих телезрителей. Девушка рассказала, что всегда мечтала о карьере в шоу-бизнесе, но в итоге родной отец Иосиф Пригожин отказался ей помогать. Он хорошо принял чужих детей, но о родной дочери забыл.
В итоге Даная пробыла на шоу всего один день и ушла. Она любыми способами пыталась привлечь к себе внимание отца и даже участвовала в программе похудения от «СтарХит».
Однако сейчас Данаю совсем не узнать. Она очень сильно похудела. Девушка рассказала, что всему стимул любовь, и для того, чтобы начать хорошо выглядеть, достаточно лишь влюбиться. Говорят, что и с папой у Данаи отношения все-таки наладились.
Когда Даная переступила порог телестройки и рассказала свою историю, то она затронула многих телезрителей. Девушка рассказала, что всегда мечтала о карьере в шоу-бизнесе, но в итоге родной отец Иосиф Пригожин отказался ей помогать. Он хорошо принял чужих детей, но о родной дочери забыл.
В итоге Даная пробыла на шоу всего один день и ушла. Она любыми способами пыталась привлечь к себе внимание отца и даже участвовала в программе похудения от «СтарХит».
Однако сейчас Данаю совсем не узнать. Она очень сильно похудела. Девушка рассказала, что всему стимул любовь, и для того, чтобы начать хорошо выглядеть, достаточно лишь влюбиться. Говорят, что и с папой у Данаи отношения все-таки наладились.