Юлианна Караулова назвала продюсера Андрея Черного «мужчиной мечты»

В Instagram исполнительница обнародовала фотографию, где она стоит рядом с избранником. «Просто будь счастлив», - написала она, поздравив Черного с днем рождения. На снимке пара позирует боком к фотографу и выглядит счастливой. Поклонники рады за своего кумира и уверены, что знаменитости очень повезло с избранником.Юлианна Караулова крайне редко рассказывает публике факты, связанные с личной жизнью. Информация, что Андрей Черный сделал певице предложение руки и сердца, появилась в интернете еще два года назад, но по-прежнему возлюбленные так и не вступили в законный брак.Юлианна Караулова в 2004 году стала участницей «Фабрики звезд», попав в команду Аллы Пугачевой, где дошла до финального раунда. Выступая сольно, выпустила три альбома, получила ряд наград за свое творчество.