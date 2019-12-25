"Не надо рожать в нищете": Алена Водонаева резко высказалась в пользу абортов





Телеведущая Алена Водонаева на своей странице в Instagram высказала свое мнение касательно запрета для женщин делать аборты. Поводом стала новость о том, что в Самарской области Минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Звезда отметила, что это ее "сильно бомбануло", промолчать журналистка не смогла.[quote]Экс-участница проекта "Дом-2" считает, что Галина Глацких - единственная чиновница, которая была права и честна."К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать", - написала знаменитость, добавив, что светлого будущего для России она не видит, а потому рожать с расчетом на помощь от государства не стоит.[/quote]По мнению Алены Водонаевой, нескольких детей в России в большинстве случаев рожают либо богатые люди, либо те, у кого совсем нет денег."Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояние в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а просто от желания интимной близости", - продолжила журналистка.[/quote]Рекомендации политиков Водонаева призвала не слушать, назвав решение об аборте личным делом каждой женщины, при этом отметив, что вместо того, чтобы рожать детей, лучше строить карьеру и зарабатывать деньги.Среди поклонников новая публикация звезды вызвала бурную реакцию, одни поддержали ее, другие же рассказали, что дети- это самое большое счастье в жизни, а потому учить людей рожать им или нет - попросту неуместно.