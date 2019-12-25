АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020…
EUR 68.91 USD 62.17
Курс валют на 25.12.2019

"Не надо рожать в нищете": Алена Водонаева резко высказалась в пользу абортов

Телеведущая, экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева в своем микроблоге в соцсети Instagram раскритиковала нищие семьи, где воспитывают по несколько детей. Знаменитость отметила, что нужно думать, от кого рожать и как воспитывать своих наследников.
"Не надо рожать в нищете": Алена Водонаева резко высказалась в пользу абортов

Телеведущая Алена Водонаева на своей странице в Instagram высказала свое мнение касательно запрета для женщин делать аборты. Поводом стала новость о том, что в Самарской области Минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Звезда отметила, что это ее "сильно бомбануло", промолчать журналистка не смогла.

[quote]Экс-участница проекта "Дом-2" считает, что Галина Глацких - единственная чиновница, которая была права и честна.
"К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать", - написала знаменитость, добавив, что светлого будущего для России она не видит, а потому рожать с расчетом на помощь от государства не стоит.
[/quote]
По мнению Алены Водонаевой, нескольких детей в России в большинстве случаев рожают либо богатые люди, либо те, у кого совсем нет денег.
"Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояние в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а просто от желания интимной близости", - продолжила журналистка.[/quote]
Рекомендации политиков Водонаева призвала не слушать, назвав решение об аборте личным делом каждой женщины, при этом отметив, что вместо того, чтобы рожать детей, лучше строить карьеру и зарабатывать деньги.

Среди поклонников новая публикация звезды вызвала бурную реакцию, одни поддержали ее, другие же рассказали, что дети- это самое большое счастье в жизни, а потому учить людей рожать им или нет - попросту неуместно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на последний день уходящего…
Первый экземпляр ядерных подлодок «Новосибирск» спустили на…
Эксперты рассказали, почему таксисты все чаще отказываются от коротких…
Михаил Шуфутинский представил 17-летнего внука Ноя из…
Opel вывела на тесты спортивный электрокар Corsa-e…
Электричество из лягушек: В Подмосковье создали уникальные…
"Не надо рожать в нищете": Алена Водонаева резко высказалась в пользу…
BMW отзывает около 19 тысяч автомобилей в…
«Самая лучшая на Земле»: Борис Грачевский трогательно поздравил беременную жену с днем…
Обнародованы подробности автомобиля для спецназа…
Назвавшийся сыном Цискаридзе юноша теперь требует у артиста…
«Десятые» подошли к концу: Чем запомнится человечеству уходящее…
«Чтобы вежливо поговорить»: Маргарита Симоньян ищет хейтера, пожелавшего смерти ее 2-месячной…
300 млн лет назад атмосфера Земли состояла из железной…
Болезнь Галины Волчек сравнивают со смертью Олега…
Беременная Кристина Черкасова: «Меня мучает жуткий…
В интернете появилось первое фото лицевой панели Huawei…
Иван Охлобыстин объяснил, почему вынес бы из горящего дома жену, а не…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян пытается отучить Сашу Черно ругаться…
Новый и бюджетный Samsung Galaxy M31 обнаружили в…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расплакался от радости за победу Ольги Рапунцель в конкурсе "Человек…
Названы самые успешные автокомпании в сегменте SUV в…
Ксения Бородина обидела Ольгу Рапунцель, назвав ее дочь…
Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020…
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин подарила ему книгу с любовной…
Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на…
Владимир Кузьмин показал фанатам снимок с тремя…
Дмитрий Песков рассказал о согласовании дорожных…
Учёные: Красные водоросли содержат соединения, останавливающие рост раковых клеток…
Участник проекта "Дом-2" Фёдор Стрелков получил награду в номинации "Тело…
Егор Корешков и Полина Максимова вместе пришли на предпоказ фильма…
Volkswagen Passat с солнечной батареей скоро появится на рынке…
Александр Васильев похвалил Татьяну Навку за стильный…
Сергей Лазарев: "Подарки уже под елкой. Я не про себя, я еще тот…
Эксперты назвали 3 способа, как легко сжигать жир во время новогодних…
Алибасов раскритиковал тех, кому не понравился памятник Фриске в…
Эксперты раскрыли 7 причин вздутия…
Лолита рассказала о своём страхе забеременеть из-за поцелуя в 14…
Наталья Рудова назвала Егора Крида идеальным…
Диетолог назвал жидкое мыло фактором риска заболевания…
Просмотреть все новости