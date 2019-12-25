Участник проекта "Дом-2" Фёдор Стрелков получил награду в номинации "Тело года"





Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков недавно получил награду "Тело года". Как известно, звезда реалити-шоу много занимается в зале, а потому смог обойти соперников в лице Алексея Купина, который был высмеян экспертами за желание сделать пластику, а также Захара Саленко, он выбыл из конкурса по причине лишних килограммов, набранных на Сейшелах.Поклонники, тем не менее, выбор организаторов конкурса не одобрили, ведь Федор Стрелков постоянно обижал своих девушек, сравнивая их с алкоголичками, а в Периметре он вовсе не пытается построить с кем-то отношения, большинство времени проводя в спортивном зале за тренировками. Награду молодому человеку вручила певица Ольга Орлова, при этом она лично пощупала его пресс и убедилась, что парень достоин этого приза.