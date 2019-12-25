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«Я хочу покинуть проект»: У звезды «Дом-2» Ани Левченко нервный срыв

Анна Левченко устала от того, что у нее постоянные истерики. Девушка рассказала, что ей тяжело на протяжении долгого времени находиться на проекте «Дом-2» без пары.

«Я хочу покинуть проект»: У звезды «Дом-2» Ани Левченко нервный срыв

На протяжении последних нескольких дней Анна Левченко думает о том, что пора покинуть проект. Она уже даже не скрывает, что от истерик, которые с ней происходят в последнее время, она уже устала.

По словам Анны, на проекте очень тяжело оставаться одной, а все потому, что вокруг люди строят любовь и создают семьи. Левченко рассказала, что приходила на проект, чтобы создать семью, потому что за периметром она очень много работает и крайне редко подпускает к себе людей.

Девушка рассказала, что хочет действительно серьезные отношения, которые будут рассчитаны и не на месяц, и ни на два. Свою любовь Левченко хочет встретить по-настоящему, а не для проекта.


Анна Левченко подчеркнула, что точно знает, как только выйдет за ворота, то опять ударится в работу и все личное уйдет на второй план. К слову, Анна Левченко отказала Александру Ботнарю, но мужчина сказал, что все равно будет добиваться ее внимания.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:49

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