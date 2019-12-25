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«Яндекс» составил список самых популярных новогодних подарков

Специалисты популярного сервиса «Яндекс.Маркет» рассказали о вещах, которые пользуются довольно большой популярностью у покупателей в преддверии новогодних праздников. К примеру, в декабре из числа несезонных товаров россияне чаще всего покупали наборы для рисования.

Отмечается, что уровень спроса на наборы для рисования в декабре этого года вырос на 170% в сравнении с прошлым месяцем. В целом же, отмечают в сервисе, заметно вырос размер среднего чека покупателей в магазинах, которые продают товары для хобби. В декабре размер среднего чека в этом сегменте рынка превысил 3 тысячи рублей. Вторым по популярности товаром оказались игрушки на радиоуправлении. В течение месяца россияне в 2,5 раза чаще переходили по рекламе сайтов, занимающихся продажей подобных товаров. Третья позиция в списке самых популярных подарков досталась трансформерам и прочим роботом. В пятерку лучших входят также подарочные наборы, а также настольные наборы для игры в бильярд, футбол и хоккей.

Довольно высокий спрос в нынешнем сезоне наблюдается и на ювелирные украшения. В первые три недели декабря россияне потратили на них в полтора раза больше средств, чем за весь ноябрь. Средний чек в данном случае составил 6556 рублей. Традиционно сохраняется популярность магазинов электроники, где средний чек покупателя составил около 6 тысяч рублей.

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Общество / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:15

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