«Яндекс» составил список самых популярных новогодних подарков





Отмечается, что уровень спроса на наборы для рисования в декабре этого года вырос на 170% в сравнении с прошлым месяцем. В целом же, отмечают в сервисе, заметно вырос размер среднего чека покупателей в магазинах, которые продают товары для хобби. В декабре размер среднего чека в этом сегменте рынка превысил 3 тысячи рублей. Вторым по популярности товаром оказались игрушки на радиоуправлении. В течение месяца россияне в 2,5 раза чаще переходили по рекламе сайтов, занимающихся продажей подобных товаров. Третья позиция в списке самых популярных подарков досталась трансформерам и прочим роботом. В пятерку лучших входят также подарочные наборы, а также настольные наборы для игры в бильярд, футбол и хоккей.Довольно высокий спрос в нынешнем сезоне наблюдается и на ювелирные украшения. В первые три недели декабря россияне потратили на них в полтора раза больше средств, чем за весь ноябрь. Средний чек в данном случае составил 6556 рублей. Традиционно сохраняется популярность магазинов электроники, где средний чек покупателя составил около 6 тысяч рублей.