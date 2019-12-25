"У меня хорошая память": Анна Семенович любит читать книги и тактильно наслаждаться бумагой

Анна Семенович разместила фотографию, на которой она сфотографирована в коричневом свитере. Знаменитость держит в руке книгу и задумчиво смотрит в сторону. В комментарии телеведущая написала: "Я люблю читать бумажные книги, мне нужно тактильно насладиться бумагой и запахом книги". Для Анны Семенович важно, чтобы печатное издание было в качественном переплете, с красивой обложкой, но иногда в самолете она слушает аудиокниги и очень часто засыпает под них.У знаменитости хорошая память, поскольку она много читает и часто учит большое количество текста по работе. Раньше Анна Семенович, чтобы что-то запомнить, переписывала текст от руки и это очень ей помогало. В конце своего поста в Instagram телеведущая поинтересовалась, какие книги любит ее поклонники, и что интересное они читали в последнее время. Фанаты написали множество комплиментов артистке и оставили большое количество лайков.