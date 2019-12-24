Жена Александра Реввы раскрыла новогоднее желание их младшей дочери

В своем послании Амелия Ревва пожаловалась, что он опоздал, из-за чего она расстроилась. Однако она не против получить в подарок овчарку, если Дед Мороз существует. Девочка посоветовала ему сказать ее матери, что Амели можно подарить вторую собаку, чтобы им было веселее вместе. На опубликованном кадре дочь певца запечатлена обнимающей чихуахуа белого цвета.В комментариях поклонники восхитились трогательностью этого письма, а также пожелали звездной семье, чтобы все их желания сбывались.