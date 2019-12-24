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Жена Александра Реввы раскрыла новогоднее желание их младшей дочери

Супруга Александра Реввы рассказала о желании младшей дочери, которое она указала в новогоднем письме. Письмо Амели Реввы было опубликовано в Instagram-аккаунте Анжелики Реввы.

В своем послании Амелия Ревва пожаловалась, что он опоздал, из-за чего она расстроилась. Однако она не против получить в подарок овчарку, если Дед Мороз существует. Девочка посоветовала ему сказать ее матери, что Амели можно подарить вторую собаку, чтобы им было веселее вместе. На опубликованном кадре дочь певца запечатлена обнимающей чихуахуа белого цвета.

В комментариях поклонники восхитились трогательностью этого письма, а также пожелали звездной семье, чтобы все их желания сбывались.

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- Дорогой, Дед Мороз! Ты опоздал!! Я сначала немного расстроилась, но если ты шусествуешь, то овчарка мне тоже нравится. Даже если встретишь мою маму возле камина ночью и она скажет, что у Амели уже есть собака, скажи ей, милая мамочка вдвоём им веселее будет 🐶🐶 и кофе ей налей и когда она улыбнется ты беги, только собаку не забудь оставить. ❤️ #амелиалександровнаревва 🎄#крембЛюрэ #питонец

Допис, поширений A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva)

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:57

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