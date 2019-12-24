АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

Женя Малахова вновь лишилась страницы в Instagram

Известная российская певица и экс-участница группы Reflex Женя Малахова вновь стала жертвой хакеров. Артистка во второй раз лишилась своей страницы в Instagram, знаменитость уже обратилась за помощью в техподдержку.
Женя Малахова вновь лишилась страницы в Instagram

Женя Малахова рассказала о том, что хакеры воспользовались довольно популярной методикой получения доступа к аккаунту человека в этой социальной сети. Страницу певицы в Instagram заблокировали из-за большого количества жалоб о мошенничестве и попытке выдавать себя за другого человека. Сама артистка никогда ничем подобным не занималась, однако система все-таки приняла меры против «нарушительницы».

Сейчас Женя Малахова ждет реакции от службы технической поддержки Instagram. Ее помощники помогли собрать информацию, позволяющую подтвердить, что все жалобы на страницу является накрученными. Знаменитость заявила, что она верит в быстрое разрешение ситуации и надеется, что уже к Новому году все изменится. В преддверии таких праздников артистка не желает портить себе настроение, поэтому переключила свое внимание на другие вещи.

Напомним, это уже не первый раз, когда Женя Малахова теряла доступ к своей странице в Instagram. В 2017 году знаменитость лишилась аккаунта из-за того, что им завладели мошенники. Певица не захотела ждать, пока ей вернут контроль над страницей, и завела себе новую. С тех пор подобные проблемы у нее не возникали, но недавно все изменилось.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Росси может появиться ассистент Nissan…
Женя Малахова вновь лишилась страницы в…
В АвтоВАЗе сняли с производства пикап…
Сергей Шойгу: "На вооружение ВС поступят шесть ЗРПК "Панцирь" и четыре полка…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова проходит курс лечения от…
Исследователи из Британии назвали раздельные постели ключом к семейному…
«Об этом не принято говорить»: Анфиса Чехова рассказала, как тренирует интимные…
Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей из-за…
«Она ненавидит эту страну»: Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о…
Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе 2 праздничные елки и приготовит подарки…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина перед Новым годом поставила…
Составлен список приложений для Android, зараженных новым…
Ученые предлагают заменить сталь на полиэтилен в сельском…
Участница проекта "Дом-2" Оксана Овсепян ужаснула поклонников своим внешним…
Эксперт оценил идею отменить «площадки» в экзамене на…
Apple хочет выпустить компьютер для…
В Сети появились фотографии дочери Михалковой и…
Звезда "Дом-2" Захар Саленко в очередной раз предал Яну…
Учёный из Копенгагена обнаружил демона эпилепсии на табличке из…
Найдено подтверждение, что Ольга Бузова встречается с блогером Давидом…
Подруга Иды Галич случайно раскрыла пол ее будущего…
Realme готовится выпустить конкурента Xiaomi Mi Band…
Маргарита Симоньян раскрыла причину отказа от свадьбы с Тиграном…
Британский почтальон умер от изнеможения, доставляя письма к…
В Африке нашли останки двоякодышащей рыбы возрастом 400 млн…
Максим Галкин заявил, что намерен сохранять верность Алле…
"Малая, потерпи год": Ольга Бузова успокаивала Риту Дакоту после развода с Владом…
Мошенники атаковали аккаунты пользователей…
Звезда «Дом-2» Алиса Литинская искупалась в…
Яна Рудковская призналась в любви Диме…
Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч…
Toyota RAV4 получит брутальный внедорожный…
Состояние госпитализированной Галины Волчек резко…
Акушер-гинеколог рассказал о неправильных привычках женщин во время…
«Границы любви стираются»: Александр Петров высказался о влиянии интернета на…
В России поднимется стоимость автомобилей Jaguar Land…
"Дома не празднуем": Наталья Сенчукова рассказала об их с Виктором Рыбиным планах на Новый…
Медики: Рак может развиться из-за бактерий, передающихся через…
Елизавета Боярская отметила день рождения без…
В Минобороны заявили о доле современного оружия в "ядерной триаде"…
Просмотреть все новости