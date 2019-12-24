Женя Малахова вновь лишилась страницы в Instagram





Женя Малахова рассказала о том, что хакеры воспользовались довольно популярной методикой получения доступа к аккаунту человека в этой социальной сети. Страницу певицы в Instagram заблокировали из-за большого количества жалоб о мошенничестве и попытке выдавать себя за другого человека. Сама артистка никогда ничем подобным не занималась, однако система все-таки приняла меры против «нарушительницы».Сейчас Женя Малахова ждет реакции от службы технической поддержки Instagram. Ее помощники помогли собрать информацию, позволяющую подтвердить, что все жалобы на страницу является накрученными. Знаменитость заявила, что она верит в быстрое разрешение ситуации и надеется, что уже к Новому году все изменится. В преддверии таких праздников артистка не желает портить себе настроение, поэтому переключила свое внимание на другие вещи.Напомним, это уже не первый раз, когда Женя Малахова теряла доступ к своей странице в Instagram. В 2017 году знаменитость лишилась аккаунта из-за того, что им завладели мошенники. Певица не захотела ждать, пока ей вернут контроль над страницей, и завела себе новую. С тех пор подобные проблемы у нее не возникали, но недавно все изменилось.