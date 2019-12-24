«Об этом не принято говорить»: Анфиса Чехова рассказала, как тренирует интимные мышцы
Знаменитая ведущая Анфиса Чехова рассказала, что для нормального функционирования организма необходимо поддерживать не только состояние мышц тела, но и интимных мышц. По словам Чеховой, это в первую очередь полезно для собственного здоровья.
Ведущая не стесняется говорить о данной проблематике откровенно и с удовольствием делится секретами тренировки интимных мышц, к которым прибегает сама. «Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье», - отмечает Чехова. Уникальное кресло, которое использует знаменитость, работает при помощи электромагнитных волн. По словам звезды, при процедуре будет обеспечено огромное разнообразие эмоций.
В свою очередь поклонники Анфисы Чеховой не могли не обратить внимание на ее прекрасный внешний вид. Некоторые подметили, что она только молодеет с возрастом. «Анфиса, вы еще больше похорошели и постройнели! Очень красивая, умная. Классная!», «Хорошие эмоции на лице, однако», - комментируют пост в социальной сети Instagram подписчики.
Ведущая не стесняется говорить о данной проблематике откровенно и с удовольствием делится секретами тренировки интимных мышц, к которым прибегает сама. «Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье», - отмечает Чехова. Уникальное кресло, которое использует знаменитость, работает при помощи электромагнитных волн. По словам звезды, при процедуре будет обеспечено огромное разнообразие эмоций.
В свою очередь поклонники Анфисы Чеховой не могли не обратить внимание на ее прекрасный внешний вид. Некоторые подметили, что она только молодеет с возрастом. «Анфиса, вы еще больше похорошели и постройнели! Очень красивая, умная. Классная!», «Хорошие эмоции на лице, однако», - комментируют пост в социальной сети Instagram подписчики.