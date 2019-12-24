«Об этом не принято говорить»: Анфиса Чехова рассказала, как тренирует интимные мышцы





Ведущая не стесняется говорить о данной проблематике откровенно и с удовольствием делится секретами тренировки интимных мышц, к которым прибегает сама. «Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье», - отмечает Чехова. Уникальное кресло, которое использует знаменитость, работает при помощи электромагнитных волн. По словам звезды, при процедуре будет обеспечено огромное разнообразие эмоций.В свою очередь поклонники Анфисы Чеховой не могли не обратить внимание на ее прекрасный внешний вид. Некоторые подметили, что она только молодеет с возрастом. «Анфиса, вы еще больше похорошели и постройнели! Очень красивая, умная. Классная!», «Хорошие эмоции на лице, однако», - комментируют пост в социальной сети Instagram подписчики.